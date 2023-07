Stemmenkanon Mona Keijzer bedankt voor CDA-leiderschap: ’Kan het niet opbrengen’

Keijzer noemt in een exclusief gesprek met De Telegraaf de situatie van haar partij ’verdrietig’. „Ik ben de afgelopen tijd platgebeld met de vraag of ik terugkeer in de politiek, maar ik bedank voor de eer”, zegt Keijzer, die stelt dat het met de uitgangspunten van de partij wel goed zit, maar dat ze ’niet ziet gebeuren’ dat het binnen het CDA opeens anders gaat. „In ieder geval kan ik het niet meer opbrengen om daar weer mijn ziel en zaligheid, kennis, ervaring en mijn tomeloze energie aan te besteden.”

Volgens Keijzer durft het CDA niet te kiezen, doordat de partij ’gevangen zit’ tussen een ’progressief partijkader en een sociaal-conservatief electoraat’. „Daardoor worden steeds de kool en de geit gespaard.” Ze heeft daarom een dringend advies aan degene die wél de nieuwe partijleider wordt: „Dwing af wat de koers wordt.”

Populair onder kiezers

Drie keer eerder bood Keijzer wél aan de partij aan te voeren. Van 2012 en 2020 is dat bekend, maar ook in 2019 meldde ze zichzelf bij haar partijbestuur. De eerste keer nam Keijzer het als relatieve buitenstaander op tegen Sybrand Buma. Ze legde het af, kwam op de lijst en haalde vervolgens zo’n 130.000 voorkeursstemmen. Bij de Kamerverkiezingen in maart 2017 was Keijzer zelfs goed voor ruim 165.000 voorkeurstemmen, waarna ze in het kabinet-Rutte III staatssecretaris werd van Economische Zaken.

Toen Sybrand Buma in 2019 zijn vertrek als partijleider aankondigde, meldde Keijzer zich opnieuw bij het partijbestuur. „Ik bood aan te stoppen met mijn staatssecretariaat om de partij weer het broodnodige profiel te geven. Maar de zaak was al beklonken.” De partijtop koos voor Pieter Heerma als tussenpaus, die afgelopen maandag in navolging van partijleider Hoekstra zijn vertrek aankondigde.

Omtzigt

Een jaar later deed Keijzer voor de laatste keer een gooi naar het partijleiderschap. Bij die dramatisch verlopen lijsttrekkersverkiezingen legde Keijzer het in de eerste ronde af tegen Pieter Omtzigt en de latere winnaar Hugo de Jonge. Die trad uiteindelijk nog vóór de verkiezingen terug, waarna Hoekstra als lijsttrekker de verkiezingen in ging.

Een half jaar na die verkiezingen - in september 2021 - werd Keijzer ontslagen als demissionair staatssecretaris, nadat ze zich in een spraakmakend interview met De Telegraaf uiterst kritisch had uitgelaten over de coronapas. Ook legde ze haar Tweede Kamerlidmaatschap neer. Vorige maand werd bekend dat Keijzer meeschrijft aan het CDA-verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen. Maar geruchten dat Keijzer wellicht op de CDA-lijst voor de Europese verkiezingen wil, drukt de populaire Volendamse de kop in: ook in Brussel keert ze niet terug op het politieke toneel. „Nee, daar is het hetzelfde verhaal.”

