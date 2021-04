De Hond: VVD klimt weer op in peilingen

Verder gaf vorige week nog maar 28 procent van de deelnemers aan de peiling aan dat ze Rutte nog wel als premier wilden hebben in een volgend kabinet. Inmiddels is dat percentage gestegen naar 34 procent.

Rutte overleefde begin deze maand met moeite een Kamerdebat over de kwestie-Omtzigt. Dat draaide om de vraag wie met de toenmalige verkenners Ollongren en Jorritsma had gesproken over de positie van het kritische Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). Rutte gaf uiteindelijk toe dat hij dat was geweest, maar dat hij dat eerst was vergeten. De oppositie diende een motie van wantrouwen in, zijn beoogde coalitiepartners D66 en CDA kwamen met een motie van afkeuring. Die laatste werd breed in de Kamer gesteund.