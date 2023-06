Mannen opgepakt die meisje vanaf haar 13e jaar misbruikten

De vrouw deed vorig jaar aangifte tegen de mannen van 30, 41, 45, 53, 55 en 59 jaar. Er volgde een onderzoek van het team Mensenhandel van de dienst Regionale Recherche Rotterdam Dat leidde maandag en dinsdag tot de arrestaties in en bij de woningen van de verdachten. De mannen worden ook verdacht van seksuele uitbuiting, aldus de politie. Een deel van de mannen kende elkaar. Wat hun relatie met de vrouw is, is nog niet bekend.

In de woningen zijn doorzoekingen gedaan, waarbij ruim tachtig gegevensdragers zoals mobiele telefoons en laptops in beslag zijn genomen. Onderzoek op die apparaten heeft al resultaten opgeleverd, zegt de politie, maar zal nog enige tijd in beslag nemen.

Vijf van de zes mannen zijn na verhoor heengezonden, maar blijven verdachten. De zesde man moet donderdag voor de rechter-commissaris verschijnen die bepaalt of hij langer vast blijft zitten.