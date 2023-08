Reizigers gestrand in Rotterdam door grote storing NS: ’Dreigen vakantievlucht te missen’

Rotterdam - Op Centraal Station Rotterdam zitten Timur (25) en zijn moeder Emine Demirci (52) bezorgd in of zij door de grote stroomstoring bij de NS hun vliegtuig naar Dubai gaan missen. De twee zouden vakantie gaan vieren, maar zijn net als veel andere treinreizigers gestrand. Ze balen vanwege de vertraging. „Ik hoop dat we onze vlucht nog halen”, zegt Emine die inmiddels zelfs overweegt een taxi te bellen naar Schiphol, waar ze om 13 uur eigenlijk hadden moeten boarden.

Leo en Diona Zijderveld uit Bergen op Zoom waren met de trein op weg naar Haarlem voor een citytripje, maar moesten vanwege de storing er in Rotterdam uit. „We rijden heel veel kilometers met de auto en dachten: laten we vandaag de trein eens nemen.” Tekst gaat verder onder de foto. Treinreizigers zoeken inmiddels aan alle kanten alternatieve routes om nog enigszins op tijd op hun bestemming aan te komen. Zoals KLM-stewardess Rariwa Tlaqui uit Rotterdam die haar werkdag de mist in ziet gaan. Ze was ingeroosterd bij het boarden: „Ik overweeg nu met de metro naar Den Haag in ieder geval te gaan. Maar hoe laat rijdt die? Te laat kom ik zeker.” Lunch Update Dagelijks tijdens de lunch een update van het belangrijkste nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.