Stroomstoring Rotterdam Centraal voorbij, treinverkeer hervat

De beschadigde kabel is verbonden met het elektronische beveiligingssysteem van ProRail. „Dat is het systeem dat ervoor zorgt dat we kunnen zien waar welke trein op welk moment rijdt. Dat hebben we nodig voor veilig treinverkeer”, zei de woordvoerder eerder al.

Door de storing reden er minder intercity’s tussen Rotterdam en Dordrecht. Op de hogesnelheidslijn van Rotterdam naar Breda reden helemaal geen treinen en ook het treinverkeer in de richting van onder meer Amsterdam, Utrecht en Leiden ondervond hinder van de storing. De NS meldt dat het treinverkeer weer wordt hervat.