’Rekening van aardgasvrije woning gemiddeld 40.000 euro’

Het betekent een nieuwe domper voor de bedenkers van het klimaatakkoord, die meenden dat Nederland ’woonlastenneutraal’ zou kunnen worden in de overstap naar duurzaam wonen. Dat blijkt een sprookje. Het is overigens niet voor het eerst dat EIB-directeur Taco van Hoek waarschuwt voor te veel optimisme over aardgasvrij.

Al tijdens de onderhandelingen over het klimaatakkoord onder VVD-coryfee Ed Nijpels waarschuwde Van Hoek dat het dichtdraaien van de gaskraan in Nederlandse gebouwen honderden miljarden euro’s zou gaan kosten. Begin vorig jaar gaf hij het Planbureau voor de Leefomgeving een veeg uit de pan om hun te rooskleurige voorspellingen.

Bouwkosten

„Het PBL gaat ervan uit dat de bouwkosten de komende jaren zullen dalen. Dat is nergens op gebaseerd. En het is historisch nog nooit vertoond”, kritiseerde Van den Hoek in de Telegraaf TV-studio. Vorig jaar zomer erkenden eindelijk ook de groene rekenmeesters van het PBL dat het omschakelen naar aardgasvrij voor veel Nederlanders meer kost dan het oplevert.

Het stroeve verloop van het aardgasvrij maken van twintig proefwijken is volgens het EIB een nieuwe les die we serieus moeten nemen. In plaats van duizenden aardgasvrije woningen zijn er nog maar zo’n tweehonderd van het gas gegaan. Dat maakt het doel van 1,5 miljoen aardgasvrije woningen een bijzonder grote uitdaging.