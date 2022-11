Glennis Grace krijgt 200 uur taakstraf voor geweld in Jumbo

Grace maakte zich schuldig aan openlijk geweld tegen mensen die haar zoon eerder de Jumbo hadden uitgezet. Volgens de rechtbank is zij verantwoordelijk voor de geweldsexplosie.

De rechtbank sprak woensdag in het vonnis over fors geweld. Supermarktmedewerkers „hadden geen schijn van kans en hebben pijn geleden”, aldus de rechtbank. De andere verdachten in de zaak kregen taakstraffen tussen 50 en 200 uur. Haar ex-vriend Dion K. werd ook veroordeeld tot 200 uur taakstraf.

Grace legt zich neer bij haar veroordeling. „Ik ga niet in hoger beroep”, zo verklaarde ze na afloop van de rechtbankuitspraak tegen de verzamelde pers. „Ik ben gewoon blij dat het nu voorbij is, er valt wel iets van m’n schouders af”, zei de 44-jarige zangeres. „Ik accepteer alles wat mij is verteld en hopelijk kan ik nu gewoon weer door.” Ook herhaalde ze nogmaals dat ze spijt heeft van het incident en sprak ze de wens uit om nog een keer met de slachtoffers om de tafel te zitten. „Zodat we dit hopelijk samen kunnen afsluiten.”

Tegen Grace was ook een maand voorwaardelijke celstraf geëist, maar daar ging de rechter niet in mee. Grace werd vrijgesproken van bedreiging en mishandeling.

Haar zoon Anthony had in de winkel een elektronische sigaret gerookt, was daarop aangesproken en de winkel uitgeduwd. Daarbij verzette hij zich hevig, gooide hij met winkelmandjes en kwam ten val.

In de loop van de avond kwam Glennis Grace naar de winkel om verhaal te halen met vier andere volwassenen, haar zoon en zijn vriendje. Bewakingsbeelden van het chaotische incident toonden aan dat drie supermarktmedewerkers werden getrapt en geslagen door de groep. Glenda Batta (44), de echte naam van de zangeres, zou een medewerker met een platte hand hebben geduwd, ook zou ze hem een knietje hebben gegeven.

Volgens de officier van justitie nam Batta het initiatief. „Jonge supermarktmedewerkers zijn belaagd. Ze zijn opgejaagd, geslagen, getrapt en achtervolgd terwijl ze gewoon op zaterdagavond aan het werk waren. Dat kan worden gezien als eigenrichting.”

De nu 16-jarige zoon van Glennis Grace en zijn 16-jarige vriend stonden voor de kinderrechter en horen donderdag het vonnis.