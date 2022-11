Glennis Grace weer voor de rechter na supermarkt-rel

Zangeres Glennis Grace raakte in de problemen door een geweldsincident in een Amsterdamse Jumbo-supermarkt met haar zoon. Ⓒ ANP / ANP

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam doet woensdagmiddag uitspraak in de zaak van Glennis Grace. Tegen de zangeres is twee weken geleden 200 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist voor het geweldsincident in een Amsterdams filiaal van Jumbo in februari dit jaar.