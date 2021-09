Premium Het beste van De Telegraaf

Illegale pijnstiller fentanyl kost Amerikaanse komiek het leven Deze drug zorgt voor eindeloze dodenlijst

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De Californische komiek Kate Quigley (l) ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis terwijl haar ex-vriend, buurman en collega komiek Fuquan Johnson het gebruik van dosis cocaïne dat versneden was met fentanyl niet overleefde. Wat een feestje had moeten worden met zijn vieren, kostte aan drie van hen het leven. Ⓒ GC Images

NEW YORK - De opiatencrisis in de Verenigde Staten blijft slachtoffers eisen. Een van de laatste die er aan bezweek was de Californische komiek Fuquan Johnson, die op 42-jarige leeftijd bezweek aan een overdosis cocaïne waar fentanyl doorheen was gemengd. Johnson stierf in het ziekenhuis. Twee vrienden van Johnson stierven ter plekke in zijn huis.