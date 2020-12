Burgemeester Nijmegen mag zware crimineel en gezin niet stad uitzetten

Danny M. was eigenaar van het bedrijf Ennetcom, dat cryptotelefoons leverde aan de onderwereld. Justitie kraakte in 2016 de cryptotelefoons en dat leidde tot tal van strafzaken tegen topcriminelen. Om die reden zou M. een liquidatiedoelwit zijn. In de zomer van 2018 betrapte de politie twee mannen in een gestolen auto, die het huis van de man in een woonwijk observeerden. Zij bleken automatische wapens en munitie bij zich te hebben. Eerder was er al geschoten bij het huis en had er een explosie plaats.

’Aantasting gezinsleven’

Bruls gebruikte terecht een noodbevel om het gezin met twee minderjarige kinderen op 15 augustus uit hun huis te zetten, oordeelt de hoogste bestuursrechter. Maar een noodbevel mag niet verder gaan dan strikt noodzakelijk. Daarom vindt de Raad van State het te ver gaan dat de familie de stad uit werd gezet uit vrees dat het elders tot een schietpartij zou komen. „Die beperking tast een normale manier van gezinsleven aan”, aldus de bestuursrechter.

De rechtbank bepaalde eerder al dat het noodbevel tot 4 april 2019 mocht gelden. Bruls ging daartegen in beroep, omdat hij het gezin niet meer in de stad wil hebben. Maar ook de Raad van State vindt dat een noodbevel een einddatum moet hebben en niet voor onbepaalde tijd kan gelden. Het noodbevel geldt nu dus niet meer, aldus de bestuursrechter.