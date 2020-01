Broekers-Knol wil asielteugels aantrekken

Staatssecretaris Broekers-Knol: „We willen niet meer dat het asielsysteem gebaseerd is op rechten, maar veel meer op regels.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - Het asielstelsel moet worden gemoderniseerd om vreemdelingen die geen kans maken op verblijf snel het land uit te krijgen. Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) zegt in gesprek met De Telegraaf te onderzoeken of het aantal aanvragen kan worden ingeperkt en of asielzoekers in sommige gevallen sneller kunnen worden teruggestuurd naar het land van herkomst.