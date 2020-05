Camper dining omzeilt regels, ’iedereen stond te juichen’

Arno Vlaar zette tien campers voor de deur waar klanten kunnen eten. „Restaurants en terrassen zijn dicht, maar hotels mogen open. Ik bedacht dat ik met de verhuur van campers de boel kon omzeilen. Want mijn gasten tekenen een contractje waarmee ze voor drie uur ’huiseigenaar’ zijn van een kampeerwagen en daar mag je gewoon thuisbezorgen.”

Ⓒ ANP

Het idee was een schot in de roos, want het afgelopen Moederdagweekeinde liep het storm bij Vlaar. „Het concept camper dining sloeg gigantisch aan, ik heb maar liefst 116 couverts weggezet. Het was geweldig om weer even echt dat horecabloed te voelen stromen en mensen blij te maken”, zegt Vlaar. „Iedereen stond te juichen en genoot van het viergangenmenu dat we uitserveerden.”

Ⓒ ANP

„Per camper verschilde het aantal personen dat we konden bedienen, een paar keer waren dat er vijf als er een gezin kwam. Die kunnen gewoon dicht bij elkaar zitten. Maar vanwege de anderhalve meter ging het vaak om twee mensen, die we onze mousse van zalm en kiffir limoen, gekookte rib-eye, snowcrab en ravioli van marsepein konden voorzetten”, aldus Vlaar, die zegt dat dit concept naar meer smaakt.