Verdachten van betrokkenheid bij dood Lotte (14) donderdag voorgeleid

Waarvan ze precies worden verdacht is nog altijd niet bekendgemaakt door de politie. Omdat twee verdachten minderjarig zijn is de politie sowieso terughoudend met het geven van informatie. De politie wil ook nog niet bevestigen dat het om een vader en twee zonen gaat. Volgens meerdere betrokken is dat het geval.

Mogelijk dat er donderdag meer helderheid komt in de precieze verdenkingen, en ook in wat de rol van de drie verdachten ten opzichte van elkaar is. Het onderzoek op de voornaamste plaats delict is in ieder geval afgerond. „Dat is de plek waar het slachtoffer is gevonden”, bevestigt een woordvoerster.

Forensisch onderzoek

Het lichaam van tiener Lotte werd zondag eind van de middag gevonden in een sloot nabij industrieterrein Wendelgoor, parallel aan het Twentekanaal en nabij een spoorbrug. Daar werd de voorbije dagen uitgebreid forensisch onderzoek verricht.

Een andere plaats delict is ook opgeheven: een woning in het aanpalende dorp Wierden. Dat is de plek waar de vader formeel zou staan ingeschreven. Hij woonde daadwerkelijk in Almelo, wat in eerste instantie tot verwarring leidde.

Inval aan de Willem Kloosstraat

„De plaats-delict aan de Willem Kloosstraat is nog wel intact”, meldt de zegsvrouw. In de woning in die straat waar het gezin leeft, werd zondagavond een inval gedaan, waarbij de vader en zijn oudste minderjarige zoon werden aangehouden. De dag erna werd een tweede zoon van de man ook opgepakt.

De woning was woensdag nog verzegeld en werd na de inval bewaakt door een beveiligingsbedrijf: aan de overkant van de straat hielden beveiligers in een auto het huis voortdurend in de gaten, onder andere om te voorkomen dat mensen in een woedende bui de plaats-delict betreden.

Onderzoek naar lichaam

Hoewel de verdachten donderdag worden voorgeleid lopen er bij de politie nog wel wat zaken. „Het horen van getuigen bijvoorbeeld. Maar het onderzoek naar het lichaam is afgerond.” Het lichaam is inmiddels vrijgegeven door justitie. De ouders van Lotte hebben haar dan ook weer gezien, wat volgens een woordvoerder van de familie ’heel heftig’ was.

Overigens sluit de politie nog altijd niet uit dat er sprake is van een noodlottig ongeluk. „We houden alle opties open”, zegt de woordvoerster. Wel gaat de politie uit van een misdrijf.