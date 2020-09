’Agent in politiebureau Londen doodgeschoten’

Een 23-jarige man die al was gearresteerd, wordt verdacht van de geweldpleging. Ook hij werd vanwege een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou zichzelf na de aanval op de agent hebben beschoten. Zijn motief is vooralsnog onduidelijk. Ook hoe de verdachte aan een wapen kwam is niet bekend.

Het is voor het eerst sinds 2012 in het Verenigd Koninkrijk dat een agent door geweld om het leven wordt gebracht, meldt The Daily Mail.

„Dit is een schokkend incident waarbij een van onze collega’s onder de meest tragische omstandigheden zijn leven heeft verloren. Mijn hart gaat uit naar zijn familie, directe collega’s en vrienden”, meldt politiecommissaris Cressida Dick.