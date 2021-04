Pasen tóch leuk: feestelijke binnen- en buitenpretjes te over

Entertainment

Lama’s heten nu Tafkal en gaan na bijna vijftien jaar weer toeren

De Lama’s gaan volgend jaar voor het eerst sinds 2008 weer een theatertour doen. Dat doen Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Jeroen van Koningsbrugge, Ruben van der Meer en aangever Patrick Lodier swel onder een nieuwe naam: Tafkal, oftwel The artists formerly known as Lama’s.