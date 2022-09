Belgische media: inzittenden verdachte auto opgepakt in Antwerpen

De auto die in de nacht van donderdag op vrijdag is onderschept, heeft volgens omroep VRT een Nederlands kenteken. Media schrijven dat de verdachten een vuurwapen of alarmpistool bij zich hadden en mogelijk een aanslag wilden plegen. Het parket van Antwerpen bevestigt dat er een incident is geweest, maar geeft voorlopig geen verder commentaar.

In de Deken De Winterstraat vonden onlangs drie aanslagen plaats, vermoedelijk hebben deze incidenten te maken met drugscriminaliteit. De drugsmaffia in de belangrijke Belgische havenstad is nauw verweven met die in Nederland.