’Moeder verongelukt gezin had herseninfarct achter stuur’

SCHERPENZEEL - De 39-jarige moeder van het gezin uit Scherpenzeel dat een dodelijk ongeluk in Duitsland had, blijkt tijdens het rijden een herseninfarct te hebben gehad. „Dit en de verwondingen door het ongeval hebben ervoor gezorgd dat haar situatie heel kritiek is geweest”, aldus Simone Beijer, die de uitvaart van de verongelukte gezinsleden op zich heeft genomen. Ze spreekt van een ’zorgelijke maar wel stabiele situatie’ rond moeder Manon.