Singapore executeert eerste vrouw in bijna 20 jaar

Singapore heeft zeer strikte drugswetten; het smokkelen van meer dan 500 gram cannabis of meer dan 15 gram heroïne kan de doodstraf opleveren. In april werd een Singaporees opgehangen om de smokkel van één kilo cannabis. Djamani werd in 2018 veroordeeld voor het smokkelen van „niet minder dan 30,72 gram” heroïne. Ze ging in beroep maar dat werd in oktober van 2022 afgewezen.

De stadstaat stopte tijdelijk met het uitvoeren van de doodstraf in maart 2020, toen het coronavirus zich snel verspreidde. Twee jaar later werden de doodstraffen weer hervat.