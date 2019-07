Ook in een Tesla mag je niet bellen

Vincent Everts hoopt dat het Gerechtshof toestaat dat hij wel mag bellen in zijn Tesla, tenminste als hij op autopilot rijdt. Ⓒ Hollandse Hoogte

LEEUWARDEN - Ook in een zelfrijdende auto is het strafbaar om achter het stuur een telefoon vast te houden. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden vanmiddag besloten in de zaak van automobilist Vincent Everts, die in oktober 2018 op de bon werd geslingerd in zijn Tesla model S.