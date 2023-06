OM eist twintig maanden cel tegen Capelse bandenprikker Jhon B.

„Het waren er wel veel”, antwoordde de in Colombia geboren Jhon B. (34), toen de rechter hem vroeg hoeveel banden hij lek had gestoken in die week in november vorig jaar. Al in de eerste nacht kreeg de politie meer dan dertig aangiftes binnen. Uiteindelijk liep hij na een klopjacht van de politie tegen de lamp, toen een vrouw hem zag lopen met een mes.

Bericht gaat verder onder de video.

Wat dreef B., die een vrijwel smetteloos verleden had? De verdachte zei in de rechtbank dat het verlies van een baan hem dwars zat. Hij had altijd gewerkt als hovenier, maar kreeg na ontslag bij een nieuwe baan geen uitkering. „Ik raakte in paniek.” Deskundigen die hem onderzochten zagen een combinatie van een psychose en later een pure wraakactie. Ze verklaarden hem deels ontoerekeningsvatbaar.

Twee aspecten zaten de officier van justitie dwars, zei ze. B. had verklaard dat hij bijna een agent in de rug had gestoken toen bij banden lek prikte van politiewagens en dat hij seks wilde hebben met een vrouw in een woning die hij binnendrong. Dat was toch iets anders dan alleen maar banden prikken.

De officier eiste twintig maanden cel waarvan acht voorwaardelijk. Als voorwaarde stelde ze dat B. zich laat behandelen in een kliniek. De strafeis zou betekenen dat B. nog een half jaar in detentie moet blijven. Zijn advocaat Edwin van Twist wees erop dat zijn cliënt zich puur op materiële zaken richtte en vroeg een lagere straf op te leggen.