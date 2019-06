KPN verhoogt bewaking alarmnummer

KPN belooft de storing die het alarmnummer maandag urenlang onbereikbaar maakt, met spoed te onderzoeken. KPN laat verder weten dat het 112-systeem zelf wel functioneerde, maar door de telefoonstoring niet bereikbaar was, ook niet vanaf de netwerken van VodafoneZiggo en T-Mobile. Dat komt doordat het telefoonverkeer van die aanbieders via het KPN-netwerk wordt aangeleverd aan 112.

Het telecombedrijf zegt „het incident” zeer te betreuren. ”112 is een voor de Nederlandse samenleving vitale dienst die altijd bereikbaar moet zijn. KPN is zich ten zeerste bewust van de zorgen vanuit de samenleving, politiek, bestuur en klanten die deze storing oproept.” Naast een eigen onderzoek zegt KPN alle medewerking toe aan onderzoeken door de overheid.

Robuuste oplossing

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil „zo snel mogelijk een robuuste oplossing” na de urenlange storing met het alarmnummer 112. Dat heeft hij aan het telecombedrijf KPN later weten. De minister heeft aan het telecombedrijf laten weten dat hij die oplossing snel verwacht. „Ik heb gisteravond met de Raad van Bestuur van KPN en technische experts over de storing gesproken. KPN heeft aangegeven de storing zeer te betreuren.”

Bovendien is het volgens de CDA-bewindsman nodig om niet te afhankelijk te zijn van digitale systemen. „Dit incident benadrukt de noodzaak van de aangekondigde maatregelen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.”

Bovendien werd in een van de NL-Alert berichten het nummer van De Telegraaf-tiplijn opgenomen, in plaats van een vervangend nummer van hulpdiensten. Grapperhaus weet nog niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. „Dat is na ontdekking gecorrigeerd. Dit had desalniettemin niet mogen gebeuren. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt bij de evaluatie van de storing betrokken.” De minister heeft zijn spijt betuigd aan De Telegraaf.

In 2012 werd na een soortgelijk incident beloofd dat nieuwe storingen zouden worden voorkomen. Blijkbaar werken die maatregelen tot op heden onvoldoende, of zijn ze niet of niet goed ingevoerd. Grapperhaus moet straks in het wekelijkse Vragenuur tekst en uitleg geven.

De bewindsman laat de storing nauwkeurig uitzoeken. ’De continuïteit van het systeem heeft nu prioriteit in het belang van hulpbehoevenden’, schrijft hij aan de Tweede Kamer.