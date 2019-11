Pijnlijk: sms’jes Valentijnsdag nú nog verstuurd door storing

De berichten werden plots in de nacht van 6 op 7 november verstuurd. Dat had koddige, grappige en soms pijnlijke situaties tot gevolg. Zo kreeg iemand een sms’je van een overleden vriendin. „Ik was uit het veld geslagen. Heel even dacht ik dat ze nog leefde.”

Een 28-jarige vrouw kreeg ’s nachts om 05.00 uur een bericht van haar zus bestaande uit drie letters: ’OMG’. Ze belden in paniek naar haar zus, denkend dat er iets met haar pasgeboren kindje aan de hand was.

„Het klinkt nu grappig, maar toen het dat niet”, zegt de vrouw tegen persbureau AP. Ze was drie uur bezig om erachter te komen wat er aan de hand was, en belde ook haar zwager en moeder wakker.

Meerdere mensen melden dat ze Valentijnsberichten hebben gekregen van een geliefde die inmiddels een ex is geworden, meldt de NOS, die enkele reacties op een rij zette.

Een vrouw in Californië kreeg een sms’je van haar zus, waarin stond dat hun moeder ’vrolijk en gezond’ was. In werkelijkheid is hun moeder al in juni overleden. De vrouw ’moet nog even bekomen’ van het sms’je.

De schuldige is inmiddels gevonden: het bedrijf Syniverse. Bij een onderhoud van servers werden per ongeluk oude sms’jes, die bijvoorbeeld door drukte nooit werden afgeleverd, alsnog uitgestuurd. Mogelijk waren de netwerken juist door Valentijnsdag overbelast. Het bedrijf biedt excuses aan.