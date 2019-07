Familie geliquideerde Kemal verdrievoudigt tipgeld

Kemal Zengin werd in 2017 vermoord. De daders van de afrekening zijn nog niet in zicht.

BLERICK - De familie van de in 2017 geliquideerde Kemal Zengin (44) uit het Limburgse Blerick heeft de beloning die justitie heeft uitgeloofd voor een gouden tip verdrievoudigd. Ook heeft de familie uit frustratie over het onderzoek dat vrijwel stilligt, een privédetective in de arm genomen.