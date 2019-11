Boeken internationale trein moet simpeler

Het gebeurt volgens hem nogal eens dat voordelige tickets wel worden aangeboden, maar bij boeking toch niet beschikbaar blijken te zijn. „Ook kunnen de prijzen tijdens het boekingsproces plots omhoog gaan. Het openbaar vervoer moet nadenken over een organisatie, vergelijkbaar met Cheaptickets.nl in de luchtvaart, die voor reizigers op zoek gaat naar goedkope kaartjes voor internationale treinreizen over alle aanbieders heen”, vindt de ombudsman.

Ook zou de internationale treinreiziger volgens Hansma meer recht moeten krijgen op financiële compensatie bij vertragingen. „Deze treinreizen worden vaak geboekt bij één vervoerder, zoals NS, maar de routes worden in de praktijk verzorgd door meerdere partijen.”

Compensatie

Treedt er vertraging op, dan zijn zij slechts verantwoordelijk voor de vertraging op hun eigen deeltraject. „Zo kan het gebeuren dat een vertraging van meer dan acht uur op een reis van 1.200 km nauwelijks recht geeft op vergoeding. De compensatieregeling zou moeten uitgaan van de totale vertraging op de hele reis”, aldus Hansma.

Bekijk ook: Gestrande Thalys na acht uur vertraging aangekomen

Bekijk ook: Zo gaat ProRail het herfstweer te lijf