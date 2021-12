Spanningsdip in het stroomnet zorgt voor ongemak op spoedeisende hulp UMC Groningen

De korte stroomuitval leidde in het ziekenhuis verder niet tot heel grote problemen. Wel konden ruim een uur lang geen nieuwe patiënten worden opgenomen op de spoedeisende hulp.

Een stroomuitval wordt opgevangen door noodvoorzieningen. Op de spoedeisende hulp moest een CT-scanner handmatig worden opgestart wat enige tijd vergde. „Niet zozeer de stroomdip was het probleem, maar de naweeën ervan”, aldus Kruse tegen Dagblad van het Noorden.

De spanningsdip duurde nog geen seconde, maar zou in heel Noord-Nederland merkbaar zijn geweest. Computers kregen even de hik, radiozenders vielen uit. De dip zou zijn veroorzaakt door een storing in een transformatorstation in de Eemshaven.

Voor zover bekend heeft de spanningsdip - los van het ongemak in het UMCG - geen schade aangericht.