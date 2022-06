Kritische VVD’ers: te weinig plek voor discussie over partijkoers

De kritische noten zijn te vinden in een motie die is ingediend voor een groot VVD-congres aanstaande zaterdag. De indieners komen uit Noord-Holland. Ze vinden dat de partij kritische gesprekken met de achterban over de partijkoers te lang uit de weg is gegaan en zien een kloof tussen de landelijke partijtop en lokale afdelingen.

Pijnpunt

Een pijnpunt van de indieners vormen de recente gemeenteraadsverkiezingen. De partijtop probeerde de uitslag daarvan te verkopen als winst, terwijl er voor de liberalen juist veel raadszetels sneuvelden. „Op gemeentelijk niveau zijn er grote zorgen”, schrijven de Noord-Hollandse criticasters. „Daar wordt die feeststemming niet herkend.”

De VVD’ers is niet ontgaan dat voormalig fractieleider Klaas Dijkhoff in 2019 een eerste stap heeft gezet met een nieuwe koers voor de VVD, maar sindsdien is daar eigenlijk weinig mee gebeurd. Dat werd recent ook in De Telegraaf aangezwengeld door enkele bezorgde VVD-Kamerleden en andere prominente liberale leden. Zij kraakten bovendien harde noten over de onzichtbaarheid van Sophie Hermans, de voormalige politiek assistent van Mark Rutte die tegenwoordig de scepter zwaait over de VVD-Kamerfractie.

Er zijn voor het VVD-congres van zaterdag ook twee moties over de stikstofplannen van het kabinet ingediend. De meest kritische daarvan heeft de steun van honderden VVD-leden. Zij zijn niet te spreken over de plannen van stikstofminister en partijgenote Christianne van der Wal. Pijnlijk is het dat het Van der Wal was die voorheen VVD-voorzitter was. Onder haar leiding is er dus volgens de Noord-Hollandse motiemakers te weinig ruimte geweest voor een pittige discussie over de toekomst van de VVD.