Premium Het beste van De Telegraaf

Haagse zakenman Harry B. vrijgesproken in gruwelzaak Costa Rica: ’Leven verwoest’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

SAN JOSÉ - Harry B., de Haagse horecatycoon die in Costa Rica terechtstond voor medeplichtigheid aan een gruwelijke moordzaak die het Midden-Amerikaanse land lang in zijn greep hield, is vrijgesproken. Tegen B., die altijd stellig ontkend heeft, was 83 jaar cel geëist. Een reconstructie van een drama in veel opzichten.