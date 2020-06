Miljoenen mensen krijgen testbericht van NL-Alert

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het indringende alarmgeluid van NL-Alert klinkt maandag om 12.00 uur op circa 13 miljoen telefoons in Nederland. Het gaat om een test van het systeem, waarmee de overheid kan waarschuwen voor bijvoorbeeld een grote brand, terreuraanslag, epidemie of onverwacht noodweer en kan adviseren hoe het best kan worden gehandeld.