Veel politie bij Catshuis vanwege verdachte situatie

Een politiewoordvoerder laat aan De Telegraaf weten verder niet uit te kunnen weiden over de precieze aard van de dreiging rond de ambtswoning van premier Rutte.

De omgeving is ruim afgesloten en verkeer moet omrijden. Zo is de President Kennedylaan, de belangrijke route door Den Haag heen die langs het Catshuis ligt, afgesloten met politielinten. Vervoersmaatschappij HTM laat weten dat op last van de autoriteiten bus 28 tijdelijk omrijdt.

Een automobilist die vaststaat: ,,Het is hier sowieso al weken een chaos door werkzaamheden, maar dit helpt ook niet. En niemand vertelt wat er aan de hand is .” Een omwonende: ,,Wij hebben ook geen idee wat er aan de hand is. Eigenlijk merken we hier nooit zoiets van heftige beveiliging. Alleen vorig jaar bij al de coronabijeenkomsten waren er wel veel meer agenten. Maar afsluitingen zoals deze zien we zelden.”

De ambtswoning wordt alleen gebruikt voor officiële bijeenkomsten. Premier Rutte woont elders. De Rijksvoorlichtingsdienst verwijst door naar de politie, maar laat wel weten dat er zaterdag voor zover bekend niets op de agenda stond in het Catshuis.

