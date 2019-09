Aboutaleb geschrokken over tegen grond geslagen agent

Dat zegt de burgemeester op Radio Rijnmond. „Het is een fenomeen dat we helaas kennen in Rotterdam, als het gaat om het verstoren van de orde en het verkeer”, zegt Aboutaleb over trouwstoeten. Een groot probleem wil de burgemeester de optochten door de stad niet noemen.

„Maar als je vervolgens wanneer je terecht wordt gewezen een politieagent neersabelt, dat is onacceptabel”, gaat Aboutaleb verder. Hij gaat dinsdag in de zogenoemde driehoek vragen aan de hoofdofficier van justitie wat die gaat doen. De driehoek is een overleg tussen de burgemeester, politie en justitie.

De toeterende trouwstoeten die intimiderend door grote steden trekken, halen menig verkeersdeelnemer het bloed onder de nagels vandaan. Maar nu er zelfs een agent knock-out werd geslagen door een ’trouwstoettokkie’, neemt de boosheid toe.

Lees hieronder het hele artikel:

