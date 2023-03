Verkrachter vrouw door dna-match na 17 jaar gepakt

Dna-sporen die destijds zijn gevonden op het lichaam van het slachtoffer zijn opgeslagen in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut. Uit onderzoek blijkt dat het om het dna gaat van de verdachte uit Meppel. Hij is ruim drie maanden geleden gearresteerd voor het zedenmisdrijf uit 2005.

De man heeft volgens het Openbaar Ministerie in november van dat jaar een fietsende vrouw in Meppel met zijn scooter klemgereden en haar vervolgens onder dreiging van geweld verkracht.

Scooter ook gezien bij aanrandingen

De Meppeler wordt nog van twee andere zedenfeiten verdacht. In september 2004 in de gemeente Westerveld en in juli 2011 in Meppel zou hij vrouwen hebben aangerand. De officier van justitie zei dat de man onder meer op basis van zijn scooter aan de aanrandingen is gelinkt. De twee slachtoffers zouden onder dreiging van geweld hardhandig door de man zijn betast bij hun borsten en billen.

Donderdag was in de rechtbank in Assen deze eerste openbare zitting tegen de verdachte. Hij was daar niet bij aanwezig. De zaak is nog niet inhoudelijk behandeld. Er moet nog een getuige worden gehoord. Ook wordt de verdachte nog onderzocht door een psycholoog.

De officier van justitie zei dat de verdachte de verkrachting heeft bekend, althans toegeeft dat er iets is gebeurd. De man ontkent dat hij iets met de aanrandingen te maken heeft. Zijn advocaat zei tegen de rechtbank dat de man erkent dat hij een probleem heeft en moet werken aan zichzelf. De raadsman zegt dat zijn cliënt zelf vindt dat hij psychische hulp nodig heeft. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend.