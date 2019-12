’Onkruidverbrandertje’ van Van Gogh komt thuis

De Onkruid verbrandende boer van Van Gogh nu het gedeelde bezit van het Van Gogh Museum en het Drents Museum. Ⓒ Sotheby’s

ASSEN - Een primeur voor het Drents Museum. Het schilderij ’Onkruidverbrandertje’ van Vincent van Gogh komt maandagmiddag op zijn nieuwe ereplek te hangen in het museum in Assen. Het doekje werd vorige maand gekocht op een veiling voor 2,8 miljoen euro. Vanaf dinsdag is het voor publiek te zien. Het museum is dan, om de heuglijke thuiskomst te vieren, gratis toegankelijk.