Afhaal- en bezorgmenu’s voor kerst vrijwel helemaal uitverkocht

Culinair

Recept van de dag: ovenschotel uit Kosovo

Het wilde maar niet lukken, volgens mij vonden anderen dat boekje zo mooi dat het telkens mijn bureau maar niet haalde. Mirjam Letschs Streetfood-boek uit Kosovo. Ik was ooit in Kosovo, direct nadat de grenzen weer open gingen. Oké, gegeten heb ik er toen nauwelijks, een tosti in een hotel dat soor...