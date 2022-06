Verplichte bedenktijd voor vrouwen die abortus willen plegen geschrapt

Daarmee wordt de verplichte bedenktijd van vijf dagen, die vrouwen moeten nemen als ze een abortus willen plegen, geschrapt.

In de Senaat verliep de stemming iets anders dan in de Tweede Kamer. Zo stemde de fractie van coalitiepartij CDA verdeeld over het voorstel, en de PVV-fractie stemde tegen. In de Tweede Kamer was de grootste oppositiepartij verdeeld. Zo stemde bijvoorbeeld PVV-leider Wilders destijds tegen het afschaffen van de bedenktijd, maar was fractiegenoot Agema voor.

In het regeerakkoord is afgesproken dat dit soort medisch-ethische vraagstukken vrije kwestie zijn. Dat betekent dat elk Kamerlid een eigen afweging mag maken, en kan afwijken van de partijlijn.