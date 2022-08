Man (58) uit Voorhout verdronken in zee bij Noordwijk

Kopieer naar clipboard

De 58-jarige man uit Voorhout werd in de branding gevonden. . Ⓒ AS Media

NOORDWIJK - Een 58-jarige man uit Voorhout (Zuid-Holland) is dinsdag verdronken in de zee bij Noordwijk, meldt de politie. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar die hulp mocht niet meer baten.