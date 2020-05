Verdachte (30) opgepakt voor zendmastbranden Veldhoven

De zendmasten werden op zaterdag 11 april in de vroege ochtend op de Heerbaan ’kort na elkaar’ in brand gestoken. „De brandweer bluste het vuur en de recherche startte een onderzoek. Dat bracht ons op het spoor van de 30-jarige Veldhovenaar”, meldt de politie vrijdag.

De verdachte is dinsdag in zijn eigen huis aangehouden. Mogelijk zijn er nog meer mensen bij de brand betrokken. De politie kan dat niet uitsluiten en hervat dan ook het onderzoek. De man is deze vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot om hem langer vast te houden. „De recherche onderzoekt of er aanwijzingen zijn dat deze verdachte ook betrokken was bij andere zendmastbranden in het land.”

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952

Bekijk ook: Opnieuw brandstichtingen in zendmasten

’Grote impact’

Het was de afgelopen weken vaker raak met zendmasten die in brand werden gestoken. Ook in onder meer Neerkant, Nuenen en Dronten sloegen vermoedelijk 5G-activisten hun slag. „De branden kunnen ervoor zorgen dat 112 minder goed bereikbaar is. De impact kan groot zijn en is zorgelijk en onacceptabel”, benadrukte de politie.

Eerder werden ook anderen aangehouden op verdenking van brand bij zendmasten, zoals een 34-jarige man uit Groningen en twee mannen uit Swifterband van 24 en 30. De brandstichtingen zijn mogelijk acties tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders menen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Sommigen zien zelfs een verband met het rondgrijpende coronavirus, maar daarvoor is geen enkel bewijs.