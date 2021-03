Automobilist (32) overleden na botsing tegen boom in Lieren

Bij een ernstig verkeersongeval op Kanaal zuid in het Gelderse dorpje Lieren, is dinsdagochtend een automobilist om het leven gekomen. Ⓒ News United

LIEREN - Een 32-jarige man uit Raalte is dinsdagochtend overleden in het Gelderse Lieren nadat hij op Kanaal Zuid tegen een boom was gebotst en in het kanaal terechtkwam. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.