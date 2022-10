Door Oekraïne neergeschoten Russische raket landt in Moldavië

Er is sprake van materiële schade, maar er zijn geen directe gewonden gevallen, aldus het Moldavische ministerie van Binnenlandse Zaken.

„Een raket die door de Oekraïense luchtafweer is neergeschoten, viel aan de noordkant van de plaats Naslavcea in de Republiek Moldavië, dichtbij de grens met Oekraïne”, klinkt het. „Op dit moment is er geen enkel slachtoffer gemeld. Wel zijn de ramen van verschillende huizen vernield.”