Vette pech: gemiddelde Amerikaanse man is te dik voor nieuwe Mario Kart achtbaan

Deze regel is een doorn in het oog voor een doorsnee Amerikaanse man, aangezien deze een gemiddelde buikomvang hebben van 102 centimeter. De meeste mannen mogen dus niet in deze achtbaan omdat ze te dik zijn.

Tegenover The Press-Enterprise halen critici keihard uit naar de makers van de attractie. „Dit is schaamteloos vetfobisch! Heel veel Amerikanen zullen deze richtlijnen niet halen”, luidt het.

In een verklaring reageert het pretpark dat de regel van 101 centimeter niet heilig is en dat sommige bezoekers die dikker zijn, alsnog in de Mario Kart achtbaan mogen. Dit zullen de medewerkers per individueel geval beslissen. „We willen juist aanmoedigen dat gasten een teststoel uitproberen en anders met een medewerker gaan praten zodat ze een comfortabele en veilige rit hebben”, zo valt te lezen in de verklaring.