NAIROBI - Tob Cohen, de voormalig Philips-topman die al ruim een maand in Kenia wordt vermist, is mogelijk in beton gegoten. Dat melden bronnen uit het Afrikaanse land. Het net rond zijn gearresteerde vrouw lijkt zich bovendien ook te sluiten nu medewerkers van de Nederlander hebben verklaard dat ze in opdracht van de Afrikaanse echtgenote hebben gelogen.