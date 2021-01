12 jaar en nieuwe tbs geëist voor ontsnapping uit tbs-kliniek

Tony van H. met zijn advocaat Mr. Bruinen en Cindy S. Ⓒ Petra Urban

ROTTERDAM - Ze waren willoze werktuigen in de handen van de gewelddadige en manipulatieve 37-jarige Dennie M. Dat is waarvan Tony van H. (53) en Cindy S. (43) vrijdag de rechtbank in Rotterdam probeerden te overtuigen. Dennie M. kan het niet tegenspreken. Hij is dood.