OM eist 12 jaar en nieuwe tbs voor ontsnapping uit tbs-kliniek

De tbs’ers ontsnapten op zondag 1 maart binnen vier minuten door een medewerker te gijzelen met een gaspistool en een mes. Het duo verliet de kliniek met een taxi. Ook de chauffeur werd gegijzeld. M. overleefde de ontsnapping niet, hij werd bij Kesteren in een vuurgevecht met de politie doodgeschoten.

M.’s vriendin Cindy S. (43) hoorde vrijdag in de rechtbank in Rotterdam drie jaar cel tegen zich eisen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De vrouw uit Appingedam heeft bekend dat ze voor M. een gaspistool, een mes en een mobieltje de kliniek in heeft gesmokkeld na minutieuze instructies van haar vriend. Daarnaast eist het OM bij S. dat ze zich klinisch moet laten behandelen en zich verplicht meldt bij de reclassering.

„Deze zaak heeft enorm veel impact gehad, zowel voor de maatschappij als bij de mensen die bedreigd zijn en moesten vrezen voor hun leven”, zei de officier van justitie. „Het is onvoorstelbaar hoe angstig de momenten voor een ieder moeten zijn geweest. De rillingen lopen over je rug. Wat begon als een normale werkdag eindigde in een nachtmerrie die zich tot de dag van vandaag voortsleept. Veelal zijn de slachtoffers niet meer de persoon die ze hiervoor waren. Ze hebben angststoornissen, slapeloosheid of een posttraumatisch stresssyndroom.” De ontsnapping en gijzeling hadden ook voor de omwonenden van de kliniek vergaande psychische consequenties, aldus het OM. Van H. en S. „hebben andere levens in gevaar gebracht en geruïneerd.”

De taxichauffeur kampt nog steeds met de gevolgen van de gijzeling en durft niet meer taxi te rijden. Van H. noemde het in een reactie „spijtig dat deze meneer zo beschadigd is. Ik schaam me ervoor.” De psychiatrisch verpleegkundige gaf aan dat hij niet meer in een tbs-kliniek kan werken en dat hij het vertrouwen in mensen is verloren. De tbs’ers sommeerden hem negen deuren te openen met zijn toegangspas. Bij de uitgang werd hij op zijn knieën gedwongen en kreeg hij het gaspistool tegen zijn hoofd gedrukt om de portiers te dwingen de sluisdeuren te openen.

Van H.’s advocaat benadrukte in haar pleidooi dat hij geen kennis had van het ontsnappingsplan en evenmin het vuurwapen hanteerde. Ze verzocht de rechtbank haar cliënt verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren en pleitte voor een zo laag mogelijke celstraf en een nieuwe tbs, zodat haar cliënt zo snel mogelijk „met een schone lei kan beginnen.”