Oudste mens ter wereld viert 117e verjaardag

Tanake is door Guinness World Records erkend als de oudste persoon op aarde. Dat predicaat kreeg ze toen ze 116 jaar en 66 dagen oud was. De vrouw trouwde in 1922 op 19-jarige leeftijd met haar man Hideo. Met hem kreeg ze vier kinderen. Het koppel adopteerde ook nog een vijfde kind.

De extreem hoge leeftijd van de vrouw staat symbool voor de vergrijzing van de Japanse bevolking. Het geboortecijfer in het Aziatische land blijft al langere tijd dalen, terwijl inwoners gemiddeld steeds ouder worden.