Video - ’Britse Starstreak haalt Russische helikopter neer’

Starstreak is een draagbare surface-to-air-missile-installatie, raketten van deze makelij zijn de snelste in hun soort. Het vuurt drie tungsten speren af naar het doel. Ze kunnen een snelheid bereiken van Mach 3. Op een Youtube-video zou te zien zijn dat deze zwaarmetalen pijlen de staart van een Russische helikopter afbreken in het luchtruim in de regio Loehansk.

Een bron van de Britse krant op het ministerie van Defensie denkt dat de video inderdaad Starstreak-inslagen toont. Het luchtafweerwapen zou een week geleden aan de Oekraïners zijn geleverd.