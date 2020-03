Chinese studenten ontvluchten massaal de VS

Zo vroeg een advocaat in Sjanghai aan zijn dochter, die studeert in de Amerikaanse staat Wisconsin, wat zij het liefste had, geld om de komende maanden in de de VS door te komen of een vliegticket terug naar huis. „Mijn dochter smeekte me om haar terug te halen”, aldus Jeff Gong. „Ik wil geen geld, ik wil naar huis”, aldus Gong tegenover persbureau Reuters.

Inmiddels is er een ware race tegen de klok ontstaan voor de Chinese studenten om naar huis te komen. Peking heeft alle binnenkomende lijnvluchten uit de VS in de ban gedaan en Shanghai staat op het punt hetzelfde te doen. Ouders worden zo gedwongen om gezamenlijk privévliegtuigen in te huren die nog wel mogen vliegen.

Commercieel

Maar die privévliegtuigen kunnen bij lange na niet hetzelfde aantal passagiers vervoeren als de 3800 commerciële lijnvliegtuigen die normaliter dagelijks tussen de VS en China op en neer vliegen.

Daarbij is het uiterst prijzig. Een Bombardier van Los Angeles naar Shanghai voor 14 personen kost zo’n 325.000 dollar ofwel 23.000 dollar per stoel. Maar ook als geld geen rol speelt, is het nog lang niet zeker dat de Chinese student thuis kan komen. Amerikaanse vliegtuigen mogen namelijk niet landen in China en Chinese niet in de VS. Maar volgens touroperators is daar wel een mouw aan te passen.

Staatsburgers

Tot nu toe knijpt de regering in Peking een oogje toe als het gaat om Chinese staatsburgers maar met het toenemende aantal besmettingen in eigen land veroorzaakt door terugkerende Chinezen, wordt dat snel minder.