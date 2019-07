Ⓒ Telegraaf

KERKRADE - Geschokte reacties in Kerkrade bij de gewelddadige dood van een 42-jarige vrouw. Vanmiddag werd zij neergestoken in de Erensteinerstraat in de wijk Chevremont. De 52-jarige verdachte is na een klopjacht rond 16.00 uur in Heerlen opgepakt.