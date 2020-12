’Hele generatie in Italië gaat eraan’

Bij een Italiaanse vrouw wordt een coronatest afgenomen. Ⓒ REUTERS

ROME - Met de dood van 993 mensen door corona op donderdag is de verslagenheid groot onder de Italiaanse bevolking. Nooit waren er op één dag zoveel mensen door het virus gedood in het land, ook niet in de dramatische maanden maart en april. Het totaal aantal doden in Italië door het virus is daarmee boven de 58.000 mensen gekomen.