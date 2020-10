Minister gaat ’tellerfraude’ harder aanpakken

Dat maakt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vrijdagmiddag bekend. Ze gaat ook regelen dat de tellerstanden van motorfietsen vast wordt gelegd.

Het manipuleren van de standen is al strafbaar, maar gebeurt nog steeds op grote schaal. Die fraude kost jaarlijks ruim 100 miljoen euro omdat mensen te veel betalen voor een auto waarvan de teller is teruggedraaid en vervolgens hogere kosten hebben voor achterstallig onderhoud.

Ingrijpen

Dus grijpt Van Nieuwenhuizen nu harder in. Zo komt er een verbod op de invoer, verkoop en het op voorraad hebben van apparaten die ervoor zorgen dat een rijdende auto niet of nauwelijks extra kilometers op de teller krijgt.

Daarnaast haalt de minister de teugels aan bij het registreren van de standen. Dat gebeurt nu minder vaak bij relatief nieuwe auto’s die nog niet door de APK-keuring hoeven en door de bank genomen niet vaak voor grote reparaties naar de garage hoeven.

Verplichte vaststelling

Daardoor wordt de tellerstand niet vaak vastgelegd, omdat dit pas verplicht is bij reparaties die meer dan 150 euro kosten. Daar grijpt Van Nieuwenhuizen in. Het vastleggen van de tellerstanden wordt nu verplicht bij alle reparaties, onderhoudsbeurten of een bezoekje aan de garage voor een bandenwissel. Hetzelfde geldt voor motorfietsen, daar moet de tellerstand ook worden vastgelegd bij een overschrijving van kenteken.

Van Nieuwenhuizen wil de nieuwe regels per 1 juli 2021 invoeren.