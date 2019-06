Zeldzame levende maanvis in Waddenzee gezien

De maanvis is dinsdag gezien vanaf het NIOZ-onderzoekschip Navicula. Ⓒ NIOZ

DEN BURG - In de Blauwe Balg, een vaargeul tussen Terschelling en Ameland, is een levende maanvis gezien. Het gaat om een nog jong exemplaar van ongeveer 60 centimeter doorsnee, meldt het maritiem onderzoeksinstituut NIOZ. Maanvissen worden zo nu en dan levend in de Noordzee gezien, maar in de Waddenzee gebeurt dat zeer zelden.