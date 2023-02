Advocaat: ’Schutter Zwijndrecht wilde ex nooit pijn doen’

Volgens de raadsman heeft zijn cliënt verklaard dat hij die fatale zaterdagmiddag 21 januari nog een keer met Anneke wilde praten over het verbreken van hun jarenlange relatie. Dat gesprek kwam er echter niet. V., alias Lucky, pakte zijn vuurwapen, loste een waarschuwingsschot en schoot op Michel en Anneke. De oudere vrouw stierf ter plekke. Anneke werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht waar ze wekenlang vocht voor haar leven. Ze is inmiddels buiten levensgevaar, maar zal nooit meer de vrouw worden die ze was.

Wekenlang was de politie dag en nacht bezig met een klopjacht op V. die na het fatale schietincident op de vlucht was geslagen. Afgelopen zaterdagmiddag kon de politie hem na een tip op de Kethelbrug in Schiedam klemrijden. Een van de meest gezochte criminelen van Nederland kon na een maand worden opgepakt.

Opvallend genoeg was zijn cliënt volgens Raza helemaal niet op de vlucht voor de politie. „Hij erkent wat hij heeft gedaan. Er werd ook gezegd dat hij Anneke in het ziekenhuis wat wilde aandoen en dat ze daarom werd bewaakt. Maar hij wilde haar niets meer aandoen. Hij wilde haar nooit pijn doen.”

Geld

Zijn advocaat zegt dat V. enkel geld wilde achterlaten voor Anneke, en zichzelf daarna bij de politie zou melden. „Daar had hij nog twee weken voor nodig.”

Volgens de familie en politie kon V. het vermoedelijk niet verkroppen dat Anneke eind vorig jaar een punt zette achter hun vijftien jaar durende relatie. De vrouw woonde sinds drie maanden bij haar moeder Michel. Overigens had Anneke jarenlang nauwelijks contact met haar familie door haar relatie met de in Vietnam geboren man. Pas sinds een paar maanden was er weer contact.

Zijn cliënt zegt niet zo goed te weten waarom het drama is gebeurd. „Toen hij met haar wilde spreken had hij veel verdriet omdat het uit was. Volgens hem hebben ze in al die jaren dat ze samen waren elkaar nooit geslagen of uitgescholden.”

V. werd eerder door de politie omschreven als vuurwapengevaarlijk en onvoorspelbaar. Hij staat in het misdaadmilieu bekend als een klusjesman die voor allerlei taken wordt ingehuurd. Zo zou hij verschillende criminele groeperingen helpen bij bijvoorbeeld het bewaken van drugstransporten.

V. is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris die zijn voorlopige hechtenis met twee weken verlengde. „Hij wil dat de rechtszaak zo snel mogelijk begint. Het maakt hem niet uit of hij een levenslange gevangenisstraf of dertig jaar of tbs krijgt. Hij wil ook niet dat ik een verweer voer. Hij wil gewoon zijn straf ondergaan”, aldus Raza.

Brief

Ook zou hij een brief hebben geschreven, die door de advocaat aan de officier van justitie is gegeven. „Hij betuigt daarin zijn spijt.”

Een woordvoerder van de familie van Michel en Anneke liet maandagavond in de talkshow HLF8 weten het verhaal van Lucky ongeloofwaardig te vinden. ,,Ze geloven geen woord van wat hij zegt.”